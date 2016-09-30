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Хосе Кальдерон: "Лейкерс" – всегда хорошая строчка в вашем резюме"

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Защитник "Лейкерс" Хосе Кальдерон подчеркнул, что ему нечего доказывать в новом клубе. Также 35-летний ветеран признался, что перед переходом общался с экс-игроком калифорнийцев Поу Газолем. Напомним, что одноклубником Кальдерона в новом сезоне станет российский центровой Тимофей Мозгов.

– Мне уже не нужно ничего доказывать, но придется адаптироваться к совершенно новой для меня роли, цитирует EFE Кальдерона. – Да, это большой вызов. Несмотря ни на что, "Лейкерс" – хорошая строчка в вашем резюме. Это уникальный опыт. Надеюсь, все сложится настолько удачно, насколько это возможно. Поу Газоль всегда рассказывал мне о чудесах, связанных с городом и командой.

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