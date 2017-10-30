"Хочу сыграть с тобой в игру". Страшный костюм Карри на Хэллоуин

Звезда "Голден Стэйт" Стефен Карри выбрал себе костюм одного из самых ужасающих персонажей фильмов ужасов на Хэллоуин. Баскетболист оделся в куклу Билли, главного персонажа франшизы "Пила".
Именно в таком виде, сидя на маленьком велосипеде, он приехал на игру регулярного чемпионата НБА против "Детройта".
- Привет, я хочу сыграть с тобой в одну игру, - подписал видео в своем Твиттере Карри.
Hello, I want to play a game. #Jigsaw #DubNation pic.twitter.com/cvl6F3cIQc– Stephen Curry (@StephenCurry30) 29 октября 2017 г.