Хлои Кардашьян испекла печенье для игроков "Кливленда"

Светская львица и звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян испекла печенье в форме баскетбольных мячей и формы "Кливленда" с именами и номерами игроков на майках. Фото она опубликовала в stories в своем Инстаграме. Напомним, что Кардашьян связывают романтические отношения с центровым "Кавальерс" Тристаном Томпсоном. Причем в соцсетях многие связывают регресс баскетболиста именно с их отношениями.

Минувшей ночью "Кливленд" уступил "Голден Стэйт" (113:132) во втором матче финала. Счет в серии стал 0-2 в пользу калифорнийцев. Следующая игра состоится в ночь на четверг, начало – в 04.00 по московскому времени.