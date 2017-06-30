Хэйворд сообщил "Юте", что выйдет на рынок свободных агентов

Форвард "Юты" Гордон Хэйворд сменит клуб этим летом, сообщает ESPN. 27-летний баскетболист уведомил руководство команды, что выйдет на рынок свободных агентов.

Хэйворд отказался от опции на сезон-2017/18, по которой мог получить 16,7 миллиона долларов. Ожидается, что игрок будет вести переговоры с "Бостоном" и "Майами", после чего может вернуться в "Джаз". В минувшем сезоне форвард провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем за игру набирая в средем по 21,9 очка, делая 5,4 подбора и 3,5 передач за игру.