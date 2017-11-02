19:32 | Баскетбол — НБА

Хэйворд - о травме: "Особенной боли не было, но сразу понял - что-то не так"


Форвард "Бостона" Гордон Хэйворд в своем Фейсбуке признался, что не сразу осознал степень тяжести травмы, полученной им в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда". 27-летний игрок "Селтикс" подтвердил, что его возвращение на паркет после перелома ноги состоится в сезоне-2018/19.

– Я тут же понял, что что-то нет так, – написал Хэйворд. – Но после приземления не почувствовал особенной боли. Я перевернулся и увидел, что стопа повернута совсем не туда, куда должна. Моя первая мысль была: "Это не очень хорошо. Что-то явно пошло не так.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий