Хаслем угрожает оклахомским привидениям

Форвард "Майами" Юдонис Хаслем дал понять, что не боится привидений, которыми славится отель Skirvin Hilton Hotel. Именно в нем селят все приезжающие в Оклахома-Сити команды. Об отеле давно ходят мистические легенды, а баскетболисты каждый год признаются во встречах с потусторонним. "Хит" сыграет с "Тандер" сегодня ночью, начало – в 04.00 по Москве.

– Лучше бы привидениям выбрать другой номер, потому что, если они зайдут ко мне, то им придется сражаться за свою жизнь, – цитирует Miami Herald Хаслема.