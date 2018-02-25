01:01 | Баскетбол — НБА

Харден зашел в раздевалку "Миннесоты" и проведал Батлера


Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден после матча регулярного чемпионата НБА с "Миннесотой" (120:102) зашел в раздевалку гостей, чтобы проведать форварда "Тимбервулвз" Джимми Батлера. Баскетболист получил травму колена. Рентген показал, что у игрока нет перелома, но в субботу ему будет проведена магнитно-резонансная томография, информирует ClutchPoints.com. 

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