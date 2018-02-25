Харден зашел в раздевалку "Миннесоты" и проведал Батлера

Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден после матча регулярного чемпионата НБА с "Миннесотой" (120:102) зашел в раздевалку гостей, чтобы проведать форварда "Тимбервулвз" Джимми Батлера. Баскетболист получил травму колена. Рентген показал, что у игрока нет перелома, но в субботу ему будет проведена магнитно-резонансная томография, информирует ClutchPoints.com.

James Harden down st Wolves locker room quickly after game, asking to talk to Butler pic.twitter.com/66A40i3eBs – Jerry Zgoda (@JerryZgoda) 24 февраля 2018 г.