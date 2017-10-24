Харден уложил Чалмерса на паркет и чуть не устроил массовую драку. Видео

Во время матча регулярного чемпионата между "Хьюстоном" и "Мемфисом" (90:98) произошел конфликт между лидером техасцев Джеймсом Харденом и защитником "Мишек" Марио Чалмерсом. В четвертой четверти Чалмерс упал после столкновения с Харденом, после чего игрок "Рокитс" споткнулся о уже лежавшего соперника. Это разозлило защитника "Хьюстона", и он оттолкнул Чалмерса, еще раз уложив его на паркет.

Действия Хардена едва не спровоцировали массовую драку. Судьям пришлось разнимать игроков. Отметим, что для Хардена встреча сложилась не слишком удачно: за 35 минут на площадке он набрал 22 очка, но реализовал лишь 8 из 20 бросков с игры, а также отметился семью потерями.