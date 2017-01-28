Харден стал первым игроком, сделавшим трипл-дабл с 50 очками дважды за сезон

Разыгрывающий "Хьюстона" Джеймс Харден стал первым в истории НБА игроком, который дважды за сезон сделал трипл-дабл, набрав при этом более 50 очков, сообщает The Score. В матче регулярного чемпионата с "Филадельфией" (123:118) Харден набрал 51 очко, сделал 13 подборов и 13 результативных передач. Это его 24-й трипл-дабл в карьере и 14-й – в нынешнем сезоне.

Напомним, что в матче с "Нью-Йорком" 31 декабря Харден набрал 53 очка, сделал 16 подборов и 17 результативных передач.