10:07 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Харден стал первым игроком, сделавшим трипл-дабл с 50 очками дважды за сезон

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Разыгрывающий "Хьюстона" Джеймс Харден стал первым в истории НБА игроком, который дважды за сезон сделал трипл-дабл, набрав при этом более 50 очков, сообщает The Score. В матче регулярного чемпионата с "Филадельфией" (123:118) Харден набрал 51 очко, сделал 13 подборов и 13 результативных передач. Это его 24-й трипл-дабл в карьере и 14-й – в нынешнем сезоне.

Напомним, что в матче с "Нью-Йорком" 31 декабря Харден набрал 53 очка, сделал 16 подборов и 17 результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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БигБосс

В одну бороду )

11:44

maxcds

иными словами в одно лицо выиграл матч?

10:22

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