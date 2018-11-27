Харден стал девятым игроком, который набрал 50 и более очков в 10 матчах НБА

Разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден стал самым результативным игроком матча регулярного чемпионата НБА против "Вашингтона" (131:135). Он записал на свой счет 54 очка, 8 подборов и 13 результативных передач.

29-летний баскетболист стал девятым игроком, которому удалось набрать 50 и более очков в матче НБА 10 раз. Лидирует по этому показателю Уилт Чемберлен, у которого таких матчей было 118. Далее идут Майкл Джордан (31), Коби Брайант (25), Элгин Бэйлор (17), Рик Бэрри (14), Леброн Джеймс (12), Аллен Айверсон (11) и Карим Абдул-Джаббар (10).

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