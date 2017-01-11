06:18 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Харден принес победу "Хьюстону" и снова сделал трипл-дабл, набрав 40 очков

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"Хьюстон" взял верх над "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 40 очков, а также сделавший 15 подборов и 10 результативных передач. Отметим, что в прошлой игре он также оформил трипл-дабл, набрав 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Шарлотт" – 121:114 (32:26, 35:21, 29:32, 25:35)

Х: Харден (40 + 15 подборов + 10 передач), Ариза (16), Брюэр (15).

Ш: Уокер (25 + 10 передач), Камински (22), М. Уильямс (16).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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