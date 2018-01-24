12:28 | Баскетбол — НБА

Харден поддержал Пола в связи с невызовом на Матч звезд НБА


Атакующий защитник "Хьсютон Рокитс" Джеймс Харден удивлен невызовом Крис Пола на Матч звезд НБА.

"Второй лучший рекорд в лиге и Пола не вызывают на Матч звезд?", - написал на своей странице в Инстаграме Харден.

Напомним, что в этом году формат мероприятия изменился: составы команд 25 января будут выбирать два капитана, которыми стали Джеймс и Карри. Причем они могут взять в свою команду игрока из любой конференции.

Составы запасных игроков, которые вошли в команды Восточной и Западной конференций на Матч звезд НБА

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