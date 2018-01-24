Харден поддержал Пола в связи с невызовом на Матч звезд НБА

Атакующий защитник "Хьсютон Рокитс" Джеймс Харден удивлен невызовом Крис Пола на Матч звезд НБА.

"Второй лучший рекорд в лиге и Пола не вызывают на Матч звезд?", - написал на своей странице в Инстаграме Харден.

Напомним, что в этом году формат мероприятия изменился: составы команд 25 января будут выбирать два капитана, которыми стали Джеймс и Карри. Причем они могут взять в свою команду игрока из любой конференции.

The Beard wants some answers. pic.twitter.com/xCB3aFX4Yw – Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 24 января 2018 г.

Составы запасных игроков, которые вошли в команды Восточной и Западной конференций на Матч звезд НБА