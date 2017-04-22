Харден не реализовал решающий бросок в матче с "Оклахомой"

В концовке третьего матча плей-офф НБА между "Оклахомой" и "Хьюстоном" (115:113) лидер гостей Джеймс Харден не смог реализовать решающий трехочковый бросок. При разнице "-2" защитник бросал с линии, однако не смог попасть в цель.
В этой встрече Харден набрал 44 очка, сделал 6 подборов и отдал 6 передач. Напомним, что счет в серии 2-1 в пользу "Рокитс".
James Harden's 3 for the win goes off the rim the the Thunder win 115-113 pic.twitter.com/rbhjtU2dSH– Eric Rosenthal (@ericsports) 22 апреля 2017 г.
БигБосс
Бывает и на Бороду проруха)))
14:23 22 апреля