08:22 22 апреля | БАСКЕТБОЛ — НБА

Харден не реализовал решающий бросок в матче с "Оклахомой"

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В концовке третьего матча плей-офф НБА между "Оклахомой" и "Хьюстоном" (115:113) лидер гостей Джеймс Харден не смог реализовать решающий трехочковый бросок. При разнице "-2" защитник бросал с линии, однако не смог попасть в цель.

В этой встрече Харден набрал 44 очка, сделал 6 подборов и отдал 6 передач. Напомним, что счет в серии 2-1 в пользу "Рокитс".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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БигБосс

Бывает и на Бороду проруха)))

14:23 22 апреля