Харден не реализовал решающий бросок в матче с "Оклахомой"

В концовке третьего матча плей-офф НБА между "Оклахомой" и "Хьюстоном" (115:113) лидер гостей Джеймс Харден не смог реализовать решающий трехочковый бросок. При разнице "-2" защитник бросал с линии, однако не смог попасть в цель.

В этой встрече Харден набрал 44 очка, сделал 6 подборов и отдал 6 передач. Напомним, что счет в серии 2-1 в пользу "Рокитс".