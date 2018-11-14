Грин дисквалифицирован на один матч за стычку с Дюрантом

"Голден Стэйт" дисквалифицировал мощного Дрэймонда Грина на одну игру за стычку с партнером по команде Кевином Дюрантом, информирует пресс-служба клуба. Баскетболист пропустил домашний матч регулярного чемпионата с "Атлантой" (110:103). Кроме того, Грин оштрафован на 120 тысяч долларов.

Напомним, стычка между Дюрантом и Грином произошла в концовке игры с "Клипперс" (116:121 ОТ). За 6 секунд до конца Дрэймонд сделал подбор в защите, Кевин попросил одноклубника отдать ему мяч. Грин не стал этого делать и сам провел атаку, которая не принесла результата. Игроки стали высказывать друг другу претензии на скамейке перед началом овертайма, а потом стали выяснять отношения уже после игры.