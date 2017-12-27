Гриффин вернется в состав "Клипперс" после травмы

Форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин близок к возвращению на площадку после травмы, сообщает The Los Angeles Times. По словам главного тренера команды Дока Риверса, баскетболист может вернуться в строй уже в пятницу на игру регулярного чемпионата против "Лейкерс".

Отметим, что Гриффин получил травму колена 27 ноября и пропустил уже 13 матчей. Ранее сообщалось, что он будет отсутствовать порядка 8 недель. В этом сезоне форвард провел 19 матчей, в которых в среднем набирал по 23,6 очка, делал по 7,9 подбора и 5,1 передач за игру.