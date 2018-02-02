Гриффин оформил дабл-дабл в первой игре за "Детройт"

"Детройт" на своем паркете обыграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА (104:102). Самым результативным игроком встречи стал форвард Блэйк Гриффин, оформивший дабл-дабл. Напомним, что для него эта игра стала первой в новой команде после обмена из "Клипперс".

В другой встрече "Вашингтон" взял верх над "Торонто" (122:119). Самым результативным игроком встречи стал Кайл Лаури, набравший 29 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Мемфис" - 104:102 (27:25, 24:26, 31:25, 22:26)

Д: Гриффин (24 + 10 подборов), Буллок (15), Драммонд (14 + 15 подборов)

М: М. Газоль (19 + 14 подборов), Харрисон (18), Брукс (13)

"Вашингтон" - "Торонто" - 122:119 (27:34, 28:28, 33:25, 34:32)

В: Бил (27), О. Портер (16 + 11 подборов), Маркифф Моррис (15)

Т: Лоури (29), Дерозан (23), Валанчюнас (17)