Гриффин не представляет себе Леброна в форме "Лейкерс"

Форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин отметил, что не может себе представить лидера "Кливленда" Леброна Джеймса в форме одной из команд Лос-Анджелеса. Ранее сообщалось, что Джеймс может покинуть "Кавальерс" следующим летом. В Лос-Анджелесе выступают "Клипперс" и "Лейкерс".

– Я бы скорее представил его в "Нью-Йорке", чем в Лос-Анджелесе, – цитирует Feral Audio Гриффина. – Конечно, было бы замечательно, если бы он стал игроком "Клипперс". Но я не верю, что это может случиться.

Не представляю его в команде из Лос-Анджелеса. Мне кажется, что он со своими парнями что-то затевает.