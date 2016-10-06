Гриффин кинул кроссовком в лицо Джозефу в матче с "Торонто"

Форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин стал героем неоднозначного эпизода в выставочном матче с "Торонто" (104:98). Во второй четверти с игры защитника калифорнийцев Джамала Кроуфорда слетел кроссовок. Гриффин подобрал его, но, увидев, что Кроуфорд собирается сделать ему передачу, отбросил обувь в сторону. В итоге кроссовок угодил в лицо защитнику "Рэпторс" Кори Джозефу.

Напомним, что в прошлом сезоне Гриффин был дисквалифицирован на несколько матчей за драку с представителем персонала "Клипперс", в которой он к тому же сломал руку.