Гриффин и Миллсэп встретятся с представителями "Финикса"

Представители "Финикса" встретятся с Блэйком Гриффином из "Клипперс" и Полом Миллсэпом из "Атланты" в эти выходные, сообщает Yahoo! Sports. Кроме того, интерес к игрокам проявляет "Денвер". Оба форварда станут неограниченно свободными агентами первого июля.

В минувшем сезоне Гриффин провел 61 матч в регулярном чемпионате, в котором в среднем набирал по 21,6 очка, делал 8,1 подбора и 4,9 передачи за игру. Миллсэп за 69 игр в регулярке отметился 18,1 очка, 7,8 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч.