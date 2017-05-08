Грегг Попович: "Сан-Антонио" играл без должной энергии"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович выразил недовольство игрой команды в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Хьюстоном" (104:125). По его словам, слабо сыграла оборона команды.

– Соперник сыграл хорошо, а наша защита была слаба, – цитирует ESPN Поповича. – Они играли с четкой целью, а мы действовали без должной энергии. Нам не удавался переход из обороны в атаку. А это важный элемент игры. Если его нет, то ничего не работает. Нужно оставаться профессионалами, быть сосредоточенными.