Грегг Попович раскритиковал закон Трампа о мигрантах

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович раскритиковал закон президента США Дональда Трампа об ограничении на въезд в страну мигрантов. По его мнению, данный закон принят в духе "Кистоунских копов" - персонажей серии немых фильмов, которые славились нелепыми попытками восстановить правопорядок.

- У меня много мыслей на тему того, что мы сделали как страна и чему позволили случиться, - цитирует ESPN Поповича. - Посмотрим, к чему это приведет. Но этот закон был в духе Кистоунских копов. Неважно, хотите ли вы сказать, что это хорошо или плохо. Но это в духе Кистоунских копов, и это страшно.