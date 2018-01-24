Грегг Попович: "Не знаю, почему ситуацию с Ленардом называют "мыльной оперой"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович не согласился с определением "мыльная опера", которое журналист применил по отношению к ситуации с Каваем Ленардом. Ранее СМИ предположили, что Ленард хочет покинуть "Сперз".

- Не знаю, почему вы называете ситуацию "мыльной оперой", - цитирует ESPN Поповича. - Это было бы мыльной оперой, если бы мы говорили об этом каждый день. Но мы обсуждать это не планируем.

Ленард восстанавливается медленнее, чем планировалось. Сейчас не происходит что-то новое, раньше мы уже оказывались в такой ситуации.