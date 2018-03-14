Грегг Попович: "Не знаем, когда Леонарду разрешат тренироваться"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович признался, что не знает, когда форвард команды Кавай Леонард вернется в строй. У одного из лидеров "Сан-Антонио" проблемы с бедром, из-за чего он не играет с 13 января.

– Необходимо, чтобы врачи, которые его ведут, дали ему разрешение на тренировку, – цитирует ESPN Поповича. – Пока мы не получили этого зеленого света. Не могу сказать, когда он вернется к игре. Как только нам скажут, что он может тренироваться, мы сядем и обсудим с ним дальнейшие действия, чтобы понять, когда он сумеет играть снова.