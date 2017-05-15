Грегг Попович: "Нарочно ли Пачулия травмировал Леонарда? За непреднамеренное убийство вас тоже посадят в тюрьму"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович раскритиковал центрового "Голден Стэйт" Зазу Пачулию за травму, которую он нанес лидеру техасцев Каваю Леонарду. Грузин влетел в форварда "Спэрс" в третьей четверти первого матча финальной серии Западной конференции между этими командами, задев лодыжку, которую тот повредил еще в предыдущем раунде. На момент, когда Леонард покинул площадку, "Сан-Антонио" вел в счете с преимуществом в 23 очка. В итоге его команда проиграла со счетом 111:113.

– Такое перешагивание неприемлемо, – цитирует San Antonio Express-News Поповича. – Это опасно и неспортивно, это не какое-то обыденное движение. Тем более что именно этот индивид уже был замечен за подобным. Это была совершенно неестественная попытка помешать броску, прием, который лига запретила много лет назад, и внимательно следим за этим.

Теперь мы потеряли Кавая. А вы хотите знать, что мы думаем об этом. Теперь вы спрашиваете, понижает ли это наши шансы. Мы играем против, возможно, лучшей команды в лиге, и 9,75 человека из десяти считают, что "Уорриорз" победят "Сан-Антонио".

Что же, это был чертовски удачный сезон для нас, мы честно и хорошо играли в плей-офф. Я думал, что мы продолжали прибавлять, и в третьей четверти матча с "Голден Стэйт" мы имели преимущество в 23 очка. А потом выбывает Кавай, причем это происходит таким образом. И вы спрашиваете про наши шансы. Что же, вот как мы себя чувствуем.

Мне плевать, сделал ли Пачулия это нарочно. За непреднамеренное убийство вас все равно отправят в тюрьму.