Грегг Попович: "Накатывает меланхолия, когда вспоминаю, что Жинобили и Паркера в команде нет"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович признался, что ему стало грустно после ухода из команды Ману Жинобили и Тони Паркера. Аргентинец завершил карьеру, а француз перешел в "Шарлотт" после 16 и 17 лет в "Сан-Антонио" соответственно.

– Да, мне в некоторой мере грустно, накатывает меланхолия, потому что я работал с ними очень долго, – цитирует AFP Поповича. – Когда же я вижу эти новые лица, говорю себе, что это новый вызов, который мотивирует. Честно говоря, я еще не все имена новых игроков выучил (смеется). Жинобили принял участие в семинаре на прошлой неделе с нашими игроками. Мы хотим, чтобы он как можно дольше оставался рядом с командой.