Грегг Попович: "Майк Браун? Что еще за Майк?"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович отметил, что высоко ценит наставника "Голден Стэйт" Майка Брауна, который временно заменяет на этом посту Стива Керра. Ранее главный тренер "Уорриорз" попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

- Что еще за Майк? - приводит mySA слова Поповича. - А если серьезно, то он отлично понимает игру и знает, как побеждать. Он хороший человек и справляется со своей работой. Что еще нужно? Слышал, Браун сказал, что мен 70 и он меня победит. Мне всего 68, а эти два года имеют огромное значение.