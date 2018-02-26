Грегг Попович: "Джеймс уникален. Нам всем очень повезло, что у детей есть такой пример для подражания"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович встал на сторону форварда "Кливленда" Леброна Джеймса. Попович считает, что журналистка канала Fox News Лорен Ингрэм, посоветовавшая Джеймсу "закрыть рот" и не критиковать президента страны Дональда Трампа, не понимает масштаба личности баскетболиста.

– Джеймс так же важен для общества, как герой фильма "Черная пантера". Это же так здорово, что у детей есть такой пример, такой супергерой, – цитирует официальный сайт лиги Поповича. – Человек, который так по-детски его в чем обвиняет, выставляет в дурном свете прежде всего себя. Леброн особенный. Все мы должны гордиться, что в нашем виде спорта есть такой человек, который может высказываться на самые разные темы.