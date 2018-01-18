Грег Попович: "Игроки "Сперс" не знают, кто будет играть в следующем матче"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грег Попович после матча регулярного чемпионата НБА против "Бруклина" (100:95) пожаловался на то, что в его команде много травмированных. В частности, он посетовал на повреждение форварда "Сперс" Кавая Леонарда.

– "Сан-Антонио" в ужасной ситуации, – цитирует ESPN Поповича. – Плохо, когда игроки смотрят налево и направо и не знают, с кем они выйдут на площадку в следующем поединке. В таких условиях сложно найти ритм. Чтобы соперничать с сильными командами, нужно иметь в распоряжении полный состав.