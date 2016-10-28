10:21 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Грег Орден завершил карьеру

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Первый номер драфта НБА 2007 года Грег Орден принял решение о завершении карьеры. 28-летний американец провел прошлый сезон в китайском "Цзянсу Дрэгонс", а недавно вернулся в Университет Огайо Стэйт, чтобы продолжить обучение, где он также будет помогать тренеру баскетбольной команды.

- Все кончено, - сказал в ответ на вопрос о продолжении карьеры Орден, слова которого приводит The Score. - Я хотел бы остаться в мире баскетбола, и тренер университета бросил мне спасательный круг, чтобы я мог заниматься любимым делом после обеда.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Girfan

А какой Орден? Святого Георгия или Андрея Первозванного?))) Снова пришёл на работу мистер редактор Я-ничего-не-знаю-о-спорте-но-всё-равно-буду-писать-новости. )))

10:49

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