Грег Орден завершил карьеру

Первый номер драфта НБА 2007 года Грег Орден принял решение о завершении карьеры. 28-летний американец провел прошлый сезон в китайском "Цзянсу Дрэгонс", а недавно вернулся в Университет Огайо Стэйт, чтобы продолжить обучение, где он также будет помогать тренеру баскетбольной команды.

- Все кончено, - сказал в ответ на вопрос о продолжении карьеры Орден, слова которого приводит The Score. - Я хотел бы остаться в мире баскетбола, и тренер университета бросил мне спасательный круг, чтобы я мог заниматься любимым делом после обеда.