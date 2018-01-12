Гортат хочет завершить карьеру в 2019 году в составе "Орландо"

Центровой "Вашингтона" Марчин Гортат планирует завершить карьеру после следующего сезона. Напомним, что в 2019 году истекает его контракт с "Уизардз". Сам поляк надеется провести последний сезон в НБА в составе "Орландо", в котором начинал карьеру в лиге.

– Учитывая мое состояние и настрой, то последний сезон станет последним, – цитирует Orlando Sentinel Гортата. – Я был бы рад доиграть в "Орландо", подписать контракт хотя бы на пару месяцев.

В этом сезоне 34-летний баскетболист провел 41 матч в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 9,! очка и делая по 8,1 подбора за игру.