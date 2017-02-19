Гордон выиграл конкурс по трехочковым броскам

Защитник "Хьюстона" Эрик Гордон стал победителем конкурса по трехочковым броскам в рамках звездного уик-энда, который проходит в эти дни в Новом Орлеане. В чемпионском раунде Гордон и разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг набрали по 20 очков, причем игрок "Рокитс" забросил почти все мячи из предпоследней корзины, но сумел попасть лишь раз с завершающей точки.

Для того, чтобы выявить победителя, потребовался дополнительный раунд, в котором лучше оказался Гордон. Это первый подобный трофей в карьере 28-летнего баскетболиста. Отметим также, что предыдущий победитель конкурса Клэй Томпсон из "Голден Стэйт" выбыл из борьбы уже после первого раунда.