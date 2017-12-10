Гордон Хэйворд: "Скорое возвращение и очередная травма не входят в мои планы"

Форвард "Бостона" Гордон Хэйворд заявил, что может вернуться на площадку после травмы уже в этом сезоне. Однако баскетболист отметил, что все будет зависеть от его уверенности в своем здоровье.

– Конечно, я надеюсь вернуться в этом сезоне, – цитирует The Boston Globe Хэйворда. – Хочется сделать это как можно скорее, но быть уверенным, что впереди меня ждет успешное выступление. Скорое возвращение и очередная травма не входят в мои планы. Я хочу вернуться и быть уверенным в себе и своей ноге.

Напомним, что 27-летний баскетболист получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда". Ранее он подтвердил, что его возвращение на паркет после перелома состоится в сезоне-2018/19.