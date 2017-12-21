Гордон Хэйворд: "Мне больно от того, что я просто сижу и смотрю за игрой "Бостона"

Форвард "Бостона" Гордон Хэйворд заявил, что ему непросто следить за играми команды из-за своей травмы. Напомним, что 27-летний баскетболист получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда". Ранее он подтвердил, что его возвращение на паркет после перелома состоится в сезоне-2018/19.

– Мне больно от того, что я просто сижу и смотрю за игрой команды, за которую должен был выступать в этом сезоне, – цитирует NBC Sports Хэйворда. – Я подписал контракт с "Селтикс", а теперь просто сижу и смотрю матчи. Это трудно. Наверное, это труднее пережить, чем физическую боль.