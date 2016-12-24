Горан Драгич: "Хочу остаться в "Майами", здесь я чувствую себя молодым"

Разыгрывающий "Майами" Горан Драгич заявил, что слухи о его возможном переходе в другой клуб неверны, так как он счастлив играть за "Хит". 30-летний словенец выступает за команду с 2014 года, а в текущем сезоне принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 19,3 очка, делал 4,0 подбора и 6,6 передачи.

– Я чувствую себя комфортно в "Майами", – цитирует Eurohoops Драгича. – Я счастлив здесь. У нас молодая команда, а когда играешь среди молодых и сам начинаешь чувствовать себя таким же. Поэтому я хотел бы остаться здесь. Я могу покинуть "Хит"? Такие слухи беспокоят меня, но понимаю, что это часть бизнеса. Мое спокойствие заставить замолчать всех, кто говорит такие вещи.

Если бы мне тут не нравилось, я бы никогда не подписал с "Майами" контракт. У меня есть уверенность в организации, во всех этих ребятам, потому что история клуба говорит сама за себя.