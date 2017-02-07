20:07 7 февраля | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Голден Стэйт" за три года повысил цены на билеты в два раза

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"Голден Стэйт" в очередной раз повысит цены на билеты со следующего сезона. Как сообщает ESPN, самый дешевый билет будет стоить 40 долларов, сейчас его цена составляет 32 доллара. Стоимость самого дорогого билета вырастет с 625 до 715 долларов.

Таким образом, за три года рост цен составит около 100 процентов в зависимости от категории мест. Самый дешевый билет стоил в 2014 году 18 долларов, а самый дорогой – 450. При этом предыдущее повышение цен не вызвало возмущения болельщиков – 99,5 процента владельцев абонементов продлили их.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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inspire

просто бизнес ...

04:14

spetrov

Просто им деньги очень нужны.

20:24 7 февраля

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