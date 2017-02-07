"Голден Стэйт" за три года повысил цены на билеты в два раза

"Голден Стэйт" в очередной раз повысит цены на билеты со следующего сезона. Как сообщает ESPN, самый дешевый билет будет стоить 40 долларов, сейчас его цена составляет 32 доллара. Стоимость самого дорогого билета вырастет с 625 до 715 долларов.

Таким образом, за три года рост цен составит около 100 процентов в зависимости от категории мест. Самый дешевый билет стоил в 2014 году 18 долларов, а самый дорогой – 450. При этом предыдущее повышение цен не вызвало возмущения болельщиков – 99,5 процента владельцев абонементов продлили их.