"Голден Стэйт" взял реванш у "Сакраменто", "Атланта" уступила "Клипперс"

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Сакраменто" – 109:86. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Клэй Томпсон, набравший 35 очков. Отметим, что форвард "Воинов" Дрэймонд Грин был удален еще в первой половине, получив два технических предупреждения. Его команде удалось взять реванш у "Кингз" за поражение 5 февраля.

В другом поединке "Атланта" на выезде уступила "Клипперс" (84:99). 17 очками отметился форвард калифорнийцев Блэйк Гриффин. Центровой "Хокс" Дуайт Ховард оформил дабл-дабл. Для команды из Лос-Анджелеса победа стала четвертой подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" – "Сакраменто" – 109:86 (28:25, 19:25, 42:15, 20:21)

Г: К. Томпсон (35), Дюрант (21 + 7 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Ст. Карри (13 + 9 передач), Макги (8 + 10 подборов).

С: М. Барнс (15 + 14 подборов), Коллисон (14), Казинс (13), Коли-Стайн (13), Ричардсон (10 + 8 подборов).

"Клипперс" – "Атланта" – 99:84 (21:22, 33:18, 29:24, 16:20)

К: Гриффин (17 + 9 передач), Редик (15), Риверс (13), Фелтон (11), У. Джонсон (11), Д. Джордан (7 + 16 подборов).

А: Шредер (15 + 7 передач), Ховард (11 + 15 подборов), Хардуэй (11).