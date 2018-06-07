"Голден Стэйт" выиграл третий матч у "Кливленда", Дюрант набрал 43 очка

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Кливленд" в третьем матче финала плей-офф НБА - 110:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант​, на счету которого 43 очка и 13 подборов. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс сделал в этой игре трипл-дабл - 33 очка, 11 подборов и 10 передач.

"Голден Стэйт" повел в серии со счетом 3:0. Следующая игра состоится также на паркете "Кливленда".

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

"Кливленд" - "Голден Стэйт" - 102:110 (29:28, 29:24, 23:31, 21:27)

К: Джеймс (33+11 подборов+10 передач), Лав (20+13 подборов), Худ (15).

Г: Дюрант (43+13 подборов), Карри (11), Томпсон (10).

Счет в серии: 0-3.