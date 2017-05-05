"Голден Стэйт" во второй раз переиграл "Юту" в четвертьфинале

"Голден Стэйт" переиграл "Юту" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА. Счет стал 2-0 в пользу "Уорриорз". Самым результативным игроком сегодняшней встречи был форвард "Джаз" Гордон Хэйворд, записавший на свой счет 33 очка, 5 подборов, 4 голевые передачи и 1 перехват.

Третьий поединок состоится 7 мая, начало - в 3.30 по московскому времени.

НБА

1/4 финала

Второй матч

"Голден Стэйт" - "Юта" - 115:104 (33:15, 27:32, 32:35, 23:22)

Г: Дюрант (25), Карри (23), Грин (21).

Ю: Хэйворд (33), Гобер (16), Мак (14).