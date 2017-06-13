"Голден Стэйт" в пятый раз завоевал чемпионский титул

"Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Кливленд" в пятом матче финала плей-офф НБА - 129:120. Наиболее весомый вклад в победу "Уорриорз" сделали Кевин Дюрант и Стефен Карри - 39 и 34 очка, соответственно. В составе "Кавальерс" самым результативным стал Леброн Джеймс, на счету которого 41 очкю.
Эта победа позволила "Голден Стэйт" выиграть серию со счетом 4-1 и завоевать чемпионский титул. Для "Уорриорз" он стал пятым в истории (один - в рамках Баскетбольной ассоциации Америки) и вторым за последние три года. "Кливленд" проиграл третий финал из четырех.
НБА
Плей-офф
Финал
Пятый матч
"Голден Стэйт" - "Кливленд" - 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)
Г: Дюрант (39), Карри (34+10 передач), Игудала (20).
К: Джеймс (41+13 подборов), Ирвинг (26), Джей Ар Смит (25).
Счет в серии: 4-1.
Angeldust
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Лав вообще не играл. Кайри - тоже. Последний благодаря ГСВ между прочим
08:39
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Angeldust Карри получил травму, и к финалу на пик формы не вышел.
08:33
Aha
Совершенно заслуженная победа! Поздравления ГСВ! Я являюсь болельщиком Леброна, но даже я в этом финале не мог болеть за Кавс, потому что с такой командной игрой(её отсутствием) нельзя было стать чемпионом НБА. Чуть-чуть сухих цифр и размышлений по игре: как я и говорил о 4-ом матче, у Кавс летело всё, у ГСВ не залетало ничего, и стоило немного поправить бросок, как получилась стандартная победа ГСВ "вы забьете, сколько сможете, мы, сколько захотим". Кавс в защите играли как обычно -3 краска 2 на линию, и забудьте о слове "подстраховка", только индивидуальная защита. Всё это ГСВ щелкает, как орешки, когда броски с их нормальным процентом. 45% трёшек вместо 28% в 4-ом матче, и в корзину Кавс накидали из-за дуги достаточно. Ничего нового не сообщу, заявив, что у Кавс нет тренера, а есть водонос, который ничего не может сделать по игре. Очень показателен отрывок, когда ГСВ вырвался вперёд. 2 Взятых таймаута, после которых не менялось НИЧЕГО, и ГСВ снова накидывал из-за дуги, а в атаке Кавс не забивали. И взятый третий таймаут, после того, как преимущество ГСВ стало 10 очков, и снова после него никаких изменений, только Джеймс водички попил. Пока что у ГСВ один соперник -это потолок зарплат. Сейчас у половины состава контракты истекают: Карри, Ливингстон, Игудала, Пачилиа, Варежао, Макги и еще почти вся скамейка. В следующем сезоне заканчивается контракт Дюранта, вот где их проблемы, а по игре проблем нет) С победой ГСВ!
08:28
Angeldust
СЭ, в своем репертуаре. У НБА определился победитель, а новость на портале еще надо постараться найти
08:27
Angeldust
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Что за бред, травмы каких лидеров там у ГСВ были? Это Кавс то без Лава, то без Кайри играл.
08:27
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красавцы!) По праву одна из лучших команд всех времён, как их отмечают эксперты)) Если бы не травмы лидеров в прошлом сезоне, был бы 3-й титул подряд, пусть Кливленд скажет спасибо за прошлогоднюю шару, во многом случайную.)
08:16
SportsMan
Уже 5 раз? Вот время летит... Поздравляю лично Дюрантулу!
07:44
Carlos_Valderrama
Молодцы.
07:15