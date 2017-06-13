"Голден Стэйт" в четвертый раз завоевал чемпионский титул НБА

"Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Кливленд" в пятом матче финала плей-офф НБА - 129:120. Наиболее весомый вклад в победу "Уорриорз" сделали Кевин Дюрант и Стефен Карри - 39 и 34 очка, соответственно. В составе "Кавальерс" самым результативным стал Леброн Джеймс, на счету которого 41 очкю.

Эта победа позволила "Голден Стэйт" выиграть серию со счетом 4-1 и завоевать чемпионский титул. Для "Уорриорз" он стал четветым в истории и вторым за последние три года. "Кливленд" проиграл третий финал из четырех.

НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

"Голден Стэйт" - "Кливленд" - 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)

Г: Дюрант (39), Карри (34+10 передач), Игудала (20).

К: Джеймс (41+13 подборов), Ирвинг (26), Джей Ар Смит (25).

Счет в серии: 4-1.