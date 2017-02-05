09:35 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Голден Стэйт" уступил "Сакраменто", потерпев 8-е поражение в сезоне

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"Сакраменто" обыграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. "Уорриорз" прервали пятиматчевую победную серию, но продолжают лидировать в Западной конференции с 8 поражениями в 51 игре.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" - "Голден Стэйт" - 109:106 ОТ (27:31, 29:25, 26:26, 16:16, 11:8)

С: Казинс (32 + 12 подборов), Коллисон (18), Коули-Стайн (14), Барнс (11 + 14 подборов), Толливер (11), Маклемор (10).

Г: Карри (35), Томпсон (26), Грин (16), Дюрант (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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