"Голден Стэйт" уступил "Миннесоте", несмотря на 30 очков Томпсона

"Голден Стэйт" на выезде проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НБА - 102:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Клэй Томпсон, набравший 30 очков. В еще одном поединке "Атланта" одержала победу над "Торонто".

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Торонто" - 105:99 (18:19, 31:29, 25:27, 31:24)

А: Шредер (26), Миллсэп (21), Хардуэй (20).

Т: Дерозан (28), Ибака (18), Джозеф (15).

"Миннесота" - "Голден Стэйт" - 103:102 (34:24, 28:29, 26:23, 15:26)

М: Уиггинс (24), Таунс (23), Рубио (17).

Г: Томпсон (30), Карри (26), Кларк (10).