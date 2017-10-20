01:20 | Баскетбол — НБА

"Голден Стэйт" сыграет с "Нью-Орлеаном" в новой форме

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В ночь с пятницы на субботу "Голден Стэйт" проведет матч регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана". Игроки "Уорриорз" проведут встречу в новой форме от Nike – в классическом комплекте, который был сделан команде на текущий сезон.

Новая форма является отсылок к комплекту "Голден Стэйт" 80-х годов. Отметим, что в классической форме команда проведет 13 игр в этом сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Фуфло. Форма 70-х, в которой играли последние пару лет, лучше.

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