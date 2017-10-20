"Голден Стэйт" сыграет с "Нью-Орлеаном" в новой форме

В ночь с пятницы на субботу "Голден Стэйт" проведет матч регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана". Игроки "Уорриорз" проведут встречу в новой форме от Nike – в классическом комплекте, который был сделан команде на текущий сезон.

Новая форма является отсылок к комплекту "Голден Стэйт" 80-х годов. Отметим, что в классической форме команда проведет 13 игр в этом сезоне.