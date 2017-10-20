"Голден Стэйт" сыграет с "Нью-Орлеаном" в новой форме

В ночь с пятницы на субботу "Голден Стэйт" проведет матч регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана". Игроки "Уорриорз" проведут встречу в новой форме от Nike – в классическом комплекте, который был сделан команде на текущий сезон.
Новая форма является отсылок к комплекту "Голден Стэйт" 80-х годов. Отметим, что в классической форме команда проведет 13 игр в этом сезоне.
Dubs debuting the new Nike Classic Edition unis in New Orleans 👀 " https://t.co/eDsjGlPkAL pic.twitter.com/EicONFzg31– GoldenStateWarriors (@warriors) 19 октября 2017 г.
Thomas_Boy_
Фуфло. Форма 70-х, в которой играли последние пару лет, лучше.
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