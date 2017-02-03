"Голден Стэйт" снова победил "Клипперс", Карри набрал 29 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на выезде нанес поражение "Клипперс" – 133:120. Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Блэйк Гриффин, набравший 31 очко. Дабл-даблами отметились лидеры гостей Стефен Карри и Кевин Дюрант.

Для "Воинов" победа стала пятой подряд. "Клипперс" проиграли в третий раз в последних четырех матчах.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" – "Голден Стэйт" – 120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)

К: Гриффин (31 + 8 подборов), Кроуфорд (21), Риверс (18), Редик (17).

Г: Ст. Карри (29 + 11 передач), Дюрант (26 + 10 передач + 8 подборов), К. Томпсон (21 + 7 подборов), Игуодала (13), Макги (11 + 8 подборов), Кларк (11), Макаду (10 + 9 подборов).