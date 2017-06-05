"Голден Стэйт" снова переиграл "Кливленд", Карри и Джеймс сделали трипл-дабл

"Голден Стэйт" нанес поражение "Кливленду" во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 132:113 и увеличил отрыв в серии – 2-0. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов. Его партнер по команде Стефен Карри оформил трипл-дабл, как и лидер гостей Леброн Джеймс.

НБА

Плей-офф

Финал

Второй матч

"Голден Стэйт" – "Кливленд" – 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)

Г: Дюрант (33 + 13 подборов), Карри (32 + 10 подборов + 11 передач), Томпсон (22), Грин (12).

К: Джеймс (29 + 11 подборов + 14 передач), Лав (27), Ирвинг (19).

Счет в серии – 2-0 (113:91)