"Голден Стэйт" разгромил "Юту" и вышел в финал конференции

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Юту" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА - 121:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 30 очков. На счету форварда Дрэймонда Грина трипл-дабл - 17 очков, 10 подборов и 11 передач.
"Голден Стэйт" выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Западной конференции. "Уорриорз" сыграют с победителем пары "Хьюстон" - "Сан-Антонио" (2-2).
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Четвертый матч
"Юта" - "Голден Стэйт" - 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28)
Ю: Хэйворд (25), Мак (18), Экзам (15).
Г: Карри (30), Томпсон (21), Дюрант (18), Грин (17+10 подборов+11 передач).
Счет в серии: 0-4.
kuzna
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