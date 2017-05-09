"Голден Стэйт" разгромил "Юту" и вышел в финал конференции

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Юту" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА - 121:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 30 очков. На счету форварда Дрэймонда Грина трипл-дабл - 17 очков, 10 подборов и 11 передач.

"Голден Стэйт" выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Западной конференции. "Уорриорз" сыграют с победителем пары "Хьюстон" - "Сан-Антонио" (2-2).

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Юта" - "Голден Стэйт" - 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28)

Ю: Хэйворд (25), Мак (18), Экзам (15).

Г: Карри (30), Томпсон (21), Дюрант (18), Грин (17+10 подборов+11 передач).

Счет в серии: 0-4.