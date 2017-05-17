"Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" и удвоил преимущество в серии

"Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Сан-Антонио" во втором матче 1/2 финала плей-офф - 136:100. В отличие от первой игры, на этот раз борьбы не получилось. Первую четверть "Уорриорз" выиграл с преимуществом в 17 очков, а первую половину с отрывом "+28". Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 29 очков.

Эта победа позволила "Голден Стэйт" удвоить преимущесто в счете серии - 2-0. Следующая игра состоится на площадке "Сан-Антонио" 21 мая.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

"Голден Стэйт" - "Сан-Антонио" - 136:100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25)

Г: Карри (29), Маккоу (18), Дюрант (16).

С: Симмонс (22), Бертанс (13), Дедмон (9).

Счет в серии: 2-0.