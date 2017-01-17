"Голден Стэйт" разгромил "Кливленд"

"Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА разгромил "Кливленд" со счетом 126:91.

Самым результативным игроком матча стал Клэй Томпсон, набравший 26 очков. На счету его партнера по команде Стефена Карри дабл-дабл (20 очков и 11 результативных передач). У "Кливленда" лучшим стал Леброн Джеймс, набравший 20 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" – "Кливленд" – 126:91 (37:22, 41:27, 17:22, 31:20)

Г: Томпсон (26), Дюрант (21), Карри (20 + 11 передач), Грин (11 + 13 подборов + 11 передач).

К: Джеймс (20), Ирвинг (17 + 6 потерь), Шамперт (15).