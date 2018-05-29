"Голден Стэйт" против "Кливленда": расписание финальной серии

В финале НБА "Голден Стэйт" встретится с "Кливлендом". Эти команды в четвертый раз подряд сыграют в главной серии сезона.

Первые два матча пройдут на площадке "Уорриорз" – 1 июня в 4:00 мск и 4 июня в 3:00 мск. Третья и четвертая встречи состоятся в Кливленде – 7 и 9 июня (обе – в 4:00 мск). Пятый матч, если понадобится, начнется 12 июня в 4:00 мск и пойдет на площадке "Голден Стэйт". 15 июня, если понадобится, команды вернутся в Кливленд (4:00 мск). Седьмой решающий матч, если понадобится, состоится в Калифорнии 18 июня. Начало – в 3:00 мск.