"Голден Стэйт" проиграл "Сакраменто", несмотря на 21 очко Томпсона

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Сакраменто" (106:110) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Клэй Томпсон, набравший 21 очко. У гостей точнее всех был Уилли Коли-Стайн (19).

Для "Уорриорз" это поражение стало вторым за шесть последних матчей. "Кингз" за аналогичный период одержали три победы.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Сакраменто" - 106:110 (27:27, 28:26, 27:30, 24:27)

"Г": Томпосон (21), Маккоу (16), Грин (14).

"С": Коли-Стайн (19), Хилл (16), Темпл (14), Мэйсон (14).